انت الان تتابع خبر مستشار خامنئي يحذر من تواجد 'المعارضة' في كردستان العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال المستشار العسكري الاعلى للمرشد الايراني، اللواء رحيم صفوي، إن بلاده "ترفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان العراق".
وذكر صفوي اليوم الأربعاء: "نوجه التحذير أننا سوف نواجه الجماعات الإرهابية و معارضي الثورة أينما كانوا قرب حدودنا".
وتابع صفوي قائلا: "نقول لإقليم كردستان العراق إننا نرفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإقليم... هذه الجماعات تسبب لنا بعض المشاكل لكنها لا تمثل تهديدا كبيرا بالنسبة لإيران".
وتابع صفوي قائلا: "نقول لإقليم كردستان العراق إننا نرفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإقليم... هذه الجماعات تسبب لنا بعض المشاكل لكنها لا تمثل تهديدا كبيرا بالنسبة لإيران".