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مستشار خامنئي يحذر من تواجد 'المعارضة' في كردستان العراق

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بغداد - ياسين صفوان - قال المستشار العسكري الاعلى للمرشد الايراني، اللواء رحيم صفوي، إن بلاده "ترفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان العراق".
وذكر صفوي اليوم الأربعاء: "نوجه التحذير أننا سوف نواجه الجماعات الإرهابية و معارضي الثورة أينما كانوا قرب حدودنا".

وتابع صفوي قائلا: "نقول لإقليم كردستان العراق إننا نرفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإقليم... هذه الجماعات تسبب لنا بعض المشاكل لكنها لا تمثل تهديدا كبيرا بالنسبة لإيران".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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