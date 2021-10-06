مستشار خامنئي يحذر من تواجد 'المعارضة' في كردستان العراق

وتابع صفوي قائلا: "نقول لإقليم كردستان العراق إننا نرفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإقليم... هذه الجماعات تسبب لنا بعض المشاكل لكنها لا تمثل تهديدا كبيرا بالنسبة لإيران".

بغداد - ياسين صفوان - قال المستشار العسكري الاعلى للمرشد الايراني، اللواء رحيم صفوي، إن بلاده "ترفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان العراق".

محمد يوسف

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