تسجيل هزة أرضية في مندلي

وقالت وزارة النقل في بيان، إنه "تم تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم الموافق 5 تشرين الاول 2021 في محافظة ديالى".

وأضافت أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:12:30 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،6) درجة حيث تبعد (15) كم جنوب شرق مدينة مندلي من محافظة ديالى".