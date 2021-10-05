تسجيل هزة أرضية في مندلي

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، حدوث هزة أرضية في مندلي محافظة ديالى.
وقالت وزارة النقل في بيان، إنه "تم تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم الموافق 5 تشرين الاول 2021 في محافظة ديالى".
وأضافت أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:12:30 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،6) درجة حيث تبعد (15) كم جنوب شرق مدينة مندلي من محافظة ديالى".