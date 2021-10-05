اعتقال 'إرهابي' قاد هجمات ضد الشرطة في الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال "إرهابي" قاد هجمات ضد الشرطة في محافظة الأنبار.



وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع إستخبارات لواء المشاة ٣٨ وإستخبارات وإرهاب الرمادي اسفرت عن القاء القبض على ارهابي خطير في منطقة الزنكورة بالرمادي الانبار اثناء محاولته دخول المدينة بعد عودته من الخارج حيث كان هارباً".

وأضافت أن المعتقل "هو من قاد عدة هجمات ضد دوريات للشرطة وقام بفرض التوبة على المنتسبين اثناء تواجد داعش الارهابي في المحافظة قبل التحرير"، مؤكدة أنه "يعد واحداً من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".