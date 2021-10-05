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التربية تعلن جدول امتحانات 'الدور الثاني' للدراسة الاعدادية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، جدول امتحانات "الدور الثاني" للدراسة الاعدادية، للعام الدراسي 2020 - 2021.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 27 تشرين الأول) وتستمر لغاية يوم الخميس (11 تشرين الثاني 2021) ، مبينةً ان الامتحان يبدأ في الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق)".

وأضافت، أنه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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