التربية تعلن جدول امتحانات 'الدور الثاني' للدراسة الاعدادية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 27 تشرين الأول) وتستمر لغاية يوم الخميس (11 تشرين الثاني 2021) ، مبينةً ان الامتحان يبدأ في الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق)".وأضافت، أنه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".