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انت الان تتابع خبر التربية تعلن جدول امتحانات 'الدور الثاني' للدراسة الاعدادية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، جدول امتحانات "الدور الثاني" للدراسة الاعدادية، للعام الدراسي 2020 - 2021.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 27 تشرين الأول) وتستمر لغاية يوم الخميس (11 تشرين الثاني 2021) ، مبينةً ان الامتحان يبدأ في الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق)".
وأضافت، أنه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".
وأضافت، أنه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".