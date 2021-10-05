بالصور: طلب زواج مأساوي ينتهي بتحطم طائرة!

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الكندية الأحد الماضي أن الطائرة التي سقطت بالقرب من مونتريال القديمة كانت تحمل لافتة طلب زواج قبل وقوع حادث تحطّمها المأساوي.



في التّفاصيل، قال متحدث بإسم مجلس سلامة النقل الكندي إنّ الطائرة من طراز "سيسنا 172" التي كانت تحمل لافتة كتب عليها "هل تتزوجيني؟" سقطت في متنزه على مقربة من موقع انعقاد مهرجان "أوشياغا" الموسيقي. وأعلنت الشرطة الكندية أن شخصا قُتل وأصيب آخر ونقل إلى المستشفى.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل أكثر عن الضحايا كما لم يتم تحديد سبب تحطّم الطائرة بعد حتّى انتهاء التحقيقات.



وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الطائرة تابعة لشركة خاصة تعرض على زبائنها خدمات الإعلان باستخدام طائرات.