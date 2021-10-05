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ريال مدريد: خمسة لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-05 | 17:56

ريال مدريد: خمسة لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر

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اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الثلاثاء، عن قائمة تضم 5 لاعبين مرشحين لحصد جائزة لاعب شهر أيلول الماضي.
وقال النادي الملكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الملكي، هم كالتالي:
"تيبو كورتوا - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إدواردو كامافينجا - ماركو أسينسيو".

وحقق الجائزة في شهر آب الماضي، اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وسجل فينيسيوس الذي يتواجد ضمن القائمة للشهر الثاني على التوالي، 5 أهداف في الليجا حتى الآن.

ويتصدر كريم بنزيما، جدول ترتيب الهدافين في الليجا هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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