ريال مدريد: خمسة لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر

وقال النادي الملكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الملكي، هم كالتالي:"تيبو كورتوا - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إدواردو كامافينجا - ماركو أسينسيو".وحقق الجائزة في شهر آب الماضي، اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وسجل فينيسيوس الذي يتواجد ضمن القائمة للشهر الثاني على التوالي، 5 أهداف في الليجا حتى الآن.

ويتصدر كريم بنزيما، جدول ترتيب الهدافين في الليجا هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

