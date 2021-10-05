مذكرة تفاهم بين العراق والجامعة العربية بشأن مراقبة الانتخابات

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل اليوم، رئيس بعثة الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي والوفد المرافق له، لمناقشة الدور المرتقب للجامعة في مراقبة الانتخابات العراقية".و عبّر السفير أبو علي، وفق البيان، عن "تمنياته بنجاح الانتخابات لما لذلك من أهمية للعراق وللمنطقة العربية ككل، خاصة إن الجامعة العربية لديها نظرة خاصة لهذه الانتخابات لكونها مفصلية ويُعوّل عليها من أجل استقرار العراق، بعد عبوره محطات صعبة من مواجهة الإرهاب وخطوات إعادة بناء مؤسسات الدولة".

من جهته، بيّن جليل عدنان خلف، أن "هذه الانتخابات جرى الإعداد لها لكي تكون مختلفة وتؤسس لما بعدها من تجارب انتخابية مقبلة على صعيد المنهج المتبع في التحضيرات ومجمل الجهود المبذولة ضمن جدول زمني دقيق".



وفي نهاية اللقاء، "وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات وجامعة الدول العربية، بشأن مهمة مراقبي بعثة الجامعة في انتخابات 10 تشرين الأول 2021، وتضمنت أهم بنودها: مراقبة العملية الانتخابية ومسار الحملة الانتخابية وعملية فرز النتائج، على أن يُعد رئيس البعثة تقريراً بشأن مهمة المراقبين فور انتهائها ليرفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية".