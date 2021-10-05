بغداد وبيروت.. مباحثات في سير العملية الانتخابية العراقية

وقالت السفارة العراقية لدى بيروت، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن البراك "التقى برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريّ يوم الثلاثاء الموافق 5/10/2021، في مقر الرئاسة الثانية، يرافقه الوزير المفوض أمين عبدالاله النصراوي، وتم التطرق الى الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين العراق ولبنان".وبحث اللقاء، وفق البيان، "سبل تعزيز علاقات التعاون الاخوية بين البلدين، كما تم تناول سير العملية الانتخابية المزمع عقدها في العراق بتاريخ 10/10/2021".

من جهته، نقل السفير حيدر البراك "تمنياته بالنجاح والتوفيق للخطة التنفيذية لمشروع البرنامج الوزاري الاصلاحي للحكومة اللبنانية الجديدة، وحكومة وشعب لبنان الصديق كل الموفقية والازدهار".

