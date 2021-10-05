انت الان تتابع خبر مجهولون يجهزون على شخص جنوبي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، ان مسلحين مجهولين اقدموا على قتل شخص في محافظة ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " مسلحين مجهولين اقدموا على قتل صاحب محل تصليح سيارات ضمن حي القاهرة وسط محافظة ميسان".
واضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذهم لجريمتهم"، مشيرا الى ان "البحث جار عنهم لتسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".
واضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذهم لجريمتهم"، مشيرا الى ان "البحث جار عنهم لتسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".