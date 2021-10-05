مجهولون يجهزون على شخص جنوبي العراق

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " مسلحين مجهولين اقدموا على قتل صاحب محل تصليح سيارات ضمن حي القاهرة وسط محافظة ميسان".

واضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذهم لجريمتهم"، مشيرا الى ان "البحث جار عنهم لتسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

