اخبار العالم / اخبار العراق

مجهولون يجهزون على شخص جنوبي العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مجهولون يجهزون على شخص جنوبي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، ان مسلحين مجهولين اقدموا على قتل شخص في محافظة ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " مسلحين مجهولين اقدموا على قتل صاحب محل تصليح سيارات ضمن حي القاهرة وسط محافظة ميسان".

واضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذهم لجريمتهم"، مشيرا الى ان "البحث جار عنهم لتسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا