العراق يتضامن مع عمان جرّاء إعصار شاهين

بغداد - ياسين صفوان - أعرب العراق، الثلاثاء، عن تضامنه مع عمان جراء إعصار "شاهين" الذي ضرب السلطنة مؤخراً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، واعربُ عن تضامن حكومة وشعب العراق مع سلطنة عُمان جرّاء إعصار شاهين الذي وقع في عدة ولايات عُمانية مخلفاً أعداداً من القتلى والجرحى ويبدي المواساة لعائلات الضحايا".