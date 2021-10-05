الخارجية تعلن انتخاب السفير عبد الكريم هاشم نائباً لرئيس الدورة الـ(15) لمؤتمر (الأونكتاد)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، انتخاب السفير عبد الكريم هاشم نائباً لرئيس الدورة الـ (15) لمؤتمر "الأونكاد".

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، "انتخاب الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، نائباً لرئيس الدورة الـ(15) لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المنعقدة حالياً للمدة 03-2021/10/08".