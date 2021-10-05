انت الان تتابع خبر بعد تأكيد رغبته في الرحيل.. موقف ريال مدريد من مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكر موقع ديفونسا سونترال أن إدارة ريال مدريد تنتظر مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي وقرار إدارة باريس سان جيرمان بشأنه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل تصريحات اللاعب الأخيرة التي أكد من خلالها أن رغبته في الرحيل لم تتغير وأنه لن يجدد عقده.

وبحسب الموقع فإن مصادر من ريال مدريد أكدت أنها لن تحاول ضمه في الشتاء القادم سوى في حال طرحه للبيع من طرف إدارة باريس سان جيرمان، وتعتقد الإدارة أن مبلغا يتراوح ما بين 50 و60 مليون يورو كافٍ لإقناع الفرنسي بالتفاوض من أجل التخلي عن اللاعب وتحريره من سجنه الذهبي.

وأكد الموقع أن إدارة ريال مدريد تعتقد أن السيناريو المحتمل والمنطقي أن يتم فتح باب التفاوض مع كيليان مبابي في 1 كانون الثاني / يناير 2022 وتوقيع عقد معه ليلتحق بالفريق صيف 2022 خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيكون التعاقد مع كيليان مبابي حدثا غير طبيعي في ريال مدريد، حيث سيكون أول نجم كبير يأتي في فترة الانتقالات الشتوية وفي وسط الموسم.

وتمكنت إدارة ريال مدريد من تسيير فترة الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل مثالي، حيث خرجت أغلب الأندية الكبرى بعجز كبير، فيما يتوفر ريال مدريد على وضع مالي جيد يمكنه من دخول سوق الانتقالات الصيفي القادم بقوة.

ورفض باريس سان جيرمان خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية عرضا من ريال مدريد بلغ 200 مليون يورو للتخلي عن نجمه كيليان مبابي، وهو مهدد حاليا بفقدانه مجانا في الصيف القادم بسبب نهاية عقده.

وأكد كليان مبابي في تصريحاته الأخيرة أنه طلب من إدارة باريس سان جيرمان الرحيل في شهر يوليو وأخبرهم أيضا بعدم رغبته في تجديد عقده، كما أكد أنه كان سيرحل نحو ريال مدريد فقط وأنه حزن لرفض العرض من طرف الفريق الفرنسي.