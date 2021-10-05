اخبار العالم / اخبار العراق

القطعات الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القطعات الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية، اليوم الثلاثاء، مباشرة القطعات الأمنية لمهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها (٨٢٧٣) مركزا في بغداد والمحافظات.
وقال العطية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية الـ (K9) بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث تم توزيع القوات الأمنية عليها، استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام".

وأشار الى أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجستية".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا