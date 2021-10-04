انت الان تتابع خبر يوم 'العطل الكبير'.. حديث عن أفضل 5 تطبيقات 'بديلة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعتمد سكان دول كثيرة حول العالم، تطبيق واتساب، كمحور أساسي لإجراء الاتصالات الهاتفية، بسبب توفر باقات الإنترنت، وغلاء باقات الاتصال الهاتفية.

وتم رصد أبرز التطبيقات "البديلة" لواتساب، التي ستكون مفيدة مع تعطل التطبيق الشهير، وهو الأمر الذي حدث يوم الاثنين.



الملايين يستخدمون تطبيق فايبر للاتصال، وهو من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب.

ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، وتمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك، مما يشعر المستخدم بالأمان.

تيليغرام

يعتبر تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيق "أمنا" للمعلومات والمحادثات، الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم.

ويوفر التطبيق خاصية تبادل الرسائل والمحادثات الصوتية وغرف الدردشة ومشاركة الملفات الكبيرة، مما يجعله بديلا مناسبا لواتساب.



يعتبر سيغنال التطبيق الأول من ناحية حماية خصوصية المستخدم، فهو تطبيق يصب تركيزه على هذه الخاصية ويفضلها على أي شيء.

وتستخدم تطبيقات تيليغرام وفايبر وسكايب بروتوكول سيغنال للخصوصية ضمن برمجياتها الداخلية.

سنابشات

بينما يتعرض واتساب لعطل حقيقي، قد يكون تطبيق "سنابشات" البديل الأمثل للمحادثات وتبادل الصور، خاصة بين المراهقين والشبان الذين يعرفون التعامل مع التطبيق.

لن يكون سنابشات مناسبا للاتصالات المهمة، لكنه سيكون مفيدا لإبقاء التواصل حيا خلال الرسائل والصور.

الرسائل النصية

ويبقى الحل "الكلاسيكي" في حال تعطل واتساب، هو الرسائل النصية على الهاتف "SMS"، كطريقة لإيصال الرسائل المهمة بين الأشخاص.