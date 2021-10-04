فيسبوك يستبعد أن تكون المشكلة التي يواجهها 'هجمات إلكترونية'

بغداد - ياسين صفوان - استبعد موقع "فيسبوك"، الاثنين، أن تكون المشكلة التي يواجهها "هجمات إلكترونية".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن فيسبوك "نستبعد أن تكون المشكلة التي يواجهها الموقع بسبب هجمات إلكترونية".

وأشارت تقارير إعلامية، الاثنين، عن تعطل خدمات مواقع وتطبيقات عالمية، مما شل حركة التواصل حول العالم.

ووفقا لموقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.