شحنات جديدة من 'فايزر' تصل العراق

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة، ببيان ورد لـ الخليج 365، إن "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد وصلت اليوم الى البلاد".

وبينت الشركة، أنه "تم توزيع اللقاحات على كافة محافظات العراق، بما فيها اقليم كردستان".

