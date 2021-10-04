- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خبر شحنات جديدة من 'فايزر' تصل العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا (فايزر) إلى العراق.
وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة، ببيان ورد لـ الخليج 365، إن "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد وصلت اليوم الى البلاد".
وبينت الشركة، أنه "تم توزيع اللقاحات على كافة محافظات العراق، بما فيها اقليم كردستان".
وبينت الشركة، أنه "تم توزيع اللقاحات على كافة محافظات العراق، بما فيها اقليم كردستان".