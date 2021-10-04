عمليات بغداد تقبض على عدد من المتهمين وتضبط كدس عتاد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفرزة من كتيبة الاستطلاع وقوة من اللواء(٤٤) فرقة المشاة الحادية عشر وبمعلومات دقيقة من جهاز الامن الوطني وبالتنسيق مع استخبارات وامن عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1ارهاب بعد رصد تواجده في منطقة الاعظمية، فيما تمكنت قوة من اللواء ذاته من القاء القبض (4) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط (١٨) غرام من مادة الكرستال ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".واضافت ان "قوة من اللواء الخامس عشر في الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبالتنسيق مع مفرزة من مكتب استخبارات الكراده والسعدون(وكالة الاستخبارات والتحقيق الاتحادية) ومفرزة من استخبارات وامن عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على ارهابي مطلوب الى( محكمة تحقيق ديالى ) في منطقة الكرادة".

واشارت القيادة الى انه "على صعيد متصل تمكنت قوة من اللواء ذاته وبالتنسيق مع مكتب مكافحة مخدرات باب الشيخ وبكمين محكم من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٢٨/تعاطي مخدرات) في منطقة الكرادة ،وضمن الجهود المستمرة لقطعات الفرقة اعلاه وبعد ورود معلومات من احد المواطنين المتعاونين مع القوات الامنية تفيد بوجود كدس للأعتدة في منطقة اللج تم تشكيل فريق عمل فوراً والتوجه الى المكان بعد تطويقه تم ضبط كدس يحوي: رمانة هجومية عدد (٢) كاتم مسدس عدد(3) عبوة محلية الصنع عدد(٣) وعبوة عدد(5) ورمانة هجومية عدد (2) ومدس عدد 3 (TNT) نصف كيلو".

واضحت ان "دوريات شرطة النجدة وبالتعاون مع استخبارات وامن عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على شخص بعد مطاردته والقبض عليه ضمن منطقة العرصات حيث وجد في عجلته اسلحة مختلفة: قاذفة ار بي جي (7) وبندقية بي كي سي وبندقية كلاشنكوف وعتاد ومخازن"، مبينة ان "القوة ذاتها تمكنت من القاء القبض على شخص يستقل عجلة بعد الاشتباه به ضبط بحوزته ادوية غير مرخصة وجهاز تعاطي للمخدرات في منطقة باب المعظم".