انت الان تتابع خبر تفاصيل جريمة مروّعة في لبنان.. هكذا قتل الاخ اخاه! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هزّت جريمة مروّعة هذا الاسبوع بلدة الهبارية في محافظة النبطية اللبنانية بعد ان قتل الأخ شقيقه. وقد افادت الوكالة الوطنية بالخبر انّ المدعو "و.أ"، أطلق النار من مسدس حربي على شقيقه "خ.أ" الذي توفي على الفور.
وفي التفاصيل، أن وجيه الذي كان واقفاً على شرفة المنزل ويتشاجر مع أخيه خالد الواقف على الطريق، قام بإطلاق النار على خالد من مسدس حربي، ما أدى إلى وفاته على الفور.
هذا وقد أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في البلدة اللبنانية المدعو وجيه، أ وقامت بتسليمه الى مخفر راشيا الفخار اللبناني.
هذا وقد أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في البلدة اللبنانية المدعو وجيه، أ وقامت بتسليمه الى مخفر راشيا الفخار اللبناني.