تفاصيل جريمة مروّعة في لبنان.. هكذا قتل الاخ اخاه!

وفي التفاصيل، أن وجيه الذي كان واقفاً على شرفة المنزل ويتشاجر مع أخيه خالد الواقف على الطريق، قام بإطلاق النار على خالد من مسدس حربي، ما أدى إلى وفاته على الفور.

هذا وقد أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في البلدة اللبنانية المدعو وجيه، أ وقامت بتسليمه الى مخفر راشيا الفخار اللبناني.

