الكعبي والسفير الروسي يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأثنين السفير الروسي ببغداد ايلبووس كوتراشيف والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الانتخابات النيابية المقبلة".وقال الكعبي بحسب بيان مكتبه، ان "الانتخابات المقبلة تعد الأهم كونها تأتي وسط تحديات كبيرة بكونها اول انتخابات مبكرة ولابد ان تأتي ملبية لطموح الجماهير في عموم البلاد، وهنا باتت نقطة تحول في العملية الديمقراطية داخل العراق ".

ورحب الكعبي بـ"كافة البعثات والجهات والمنظمات الدولية والدبلوماسية والأممية التي ستقوم بمهمة مراقبة الانتخابات، وهذه المشاركة ستضيف الكثير للعملية الديمقراطية وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق طموح الجماهير".



واشار الى، ان الانتخابات المقبلة قد تكون خطوة أولى لمرحلة واضحة المعالم تتمثل بمعالجة المشكلات التي تواجه البلد في مختلف القطاعات سيما الأمنية والاقتصادية".

وناقش الكعبي مع كوتراشيف "مجمل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين واهمية توسيع حجم الاستثمارات الروسية داخل العراق والتعاون في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والثقافية والعلمية ".