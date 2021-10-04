المالية تباشر باطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، المباشرة باطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول.



وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "وجهت اليوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/١٠/٤ هيأة التقاعد الوطنية باطلاق برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول الجاري واعتبارا من يوم غداً"، مؤكدة على "إدارات مصرفي الرشيد والرافدين إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".



ونفت الوزارة، كافة الاخبار المتداوله عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تأخر اطلاق الرواتب وعدم توفر السيولة حيث ان التاخر تزامن مع عطله اليوم الوطني لجمهورية العراق".

