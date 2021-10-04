انت الان تتابع خبر احذروها.. تطبيقات خطرة تسرق بيانات حسابات 'فيسبوك' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع 3dnews إن الخبراء اكتشفوا عدداً من التطبيقات التي كانت تحمّل عبر متجر جوجل الإلكتروني، وكان قراصنة الإنترنت يستغلونها لسرقة بيانات تسجيل الدخول إلى تطبيقات “فيسبوك” على أجهزة أندرويد، بما فيها الحساب الإلكتروني وكلمات المرور.وبيّن الخبراء أن التطبيقات المذكورة والتي تم تحميلها أكثر من 5.8 مليون مرة من قبل مستخدمي أندرويد، كانت تظهر للمستخدمين دعايات وإعلانات معينة، وللتخلص من ظهور هذه الإعلانات كانت تطلب من المستخدم تسجيل الدخول إلى التطبيق عبر حسابات “فيسبوك”، وتحصل على بيانات تلك الحسابات من خلال برمجيات JavaScript.

ولفتوا إلى أنهم بعد اكتشاف خطورة هذه التطبيقات التي تقوم بسرقة حسابات فيسبوك وأبلغوا شركة جوجل بأمرها، فقامت الأخيرة بحذف بعض منها فوراً من متجر تطبيقاتها الإلكتروني أو منع بعضها من العمل مع أجهزة أندرويد.

