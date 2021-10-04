بالفيديو.. متابعون: مجلس النواب بدورته الرابعة أخفق ولم ينجز

بغداد - ياسين صفوان - لم يتبق للبرلمان سوى أيام قليلة جدا ويطوي دورته النيابية الرابعة في ظل عمل رقابيٍ لم يحقق سوى استجواب واحد واثنتي عشرة استضافة فضلا عن خمسة أسئلة شفهية منجز جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات وفق رصد نيابي يراه متابعون خجولا لا ويرتقي للمهام التي كلف بها النواب كسلطة رقابية.

ولعل أبرز ما رصد من مخالفات سجلت على هذه الدورة هو تكرار غيابات النواب لا سيما في الآونة الأخيرة حتى وصل الحال إلى تغيب كتل نيابية بأكملها دون محاسبة أو رقيب رغم وجود مادة قانونية في النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على نشر أسماء المتغيبين وفصلهم في حال تجاوزت غيابات النائب أكثر من خمس جلسات.



وعلى مستوى المخالفات أيضا يوجد اربعة نواب إلى الان لم يؤدوا اليمين الدستورية رغم أنهم طوال هذه السنوات يتقاضون رواتب شهرية ما جعل هذه الدورة توصف بالاسوأ مقارنة بالدورات السابقة وفقا لمتابعين.

