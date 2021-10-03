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عيد الاستقلال والصراعات الحزبية والانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد تسعة وثمانين عاما على الاستقلال.. العراق يحتفل بعيده الوطني للمرّة الأولى ومظاهر الفرح تغيب عن الشوارع.
= الصدر يدعو لانهاء الصراعات الحزبية والتسقيط السياسي،، ويحث الناخبين على اختيار الاصلح للتخلص من الفساد.

= بعد مرجعية النجف.. الكنيسة الكلدانية تدعم المشاركة الواسعة بالانتخابات،، وتحذر من بيع الوطن للانتهازيين والفاسدين.


= إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة في الانبار،، والكاظمي يأمر بمنح شرطي تصدى للعجلة رتبة اعلى.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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