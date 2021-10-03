انت الان تتابع خبر عيد الاستقلال والصراعات الحزبية والانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بعد تسعة وثمانين عاما على الاستقلال.. العراق يحتفل بعيده الوطني للمرّة الأولى ومظاهر الفرح تغيب عن الشوارع.