انت الان تتابع خبر عيد الاستقلال والصراعات الحزبية والانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد تسعة وثمانين عاما على الاستقلال.. العراق يحتفل بعيده الوطني للمرّة الأولى ومظاهر الفرح تغيب عن الشوارع.
= الصدر يدعو لانهاء الصراعات الحزبية والتسقيط السياسي،، ويحث الناخبين على اختيار الاصلح للتخلص من الفساد.
= بعد مرجعية النجف.. الكنيسة الكلدانية تدعم المشاركة الواسعة بالانتخابات،، وتحذر من بيع الوطن للانتهازيين والفاسدين.
= إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة في الانبار،، والكاظمي يأمر بمنح شرطي تصدى للعجلة رتبة اعلى.
= بعد مرجعية النجف.. الكنيسة الكلدانية تدعم المشاركة الواسعة بالانتخابات،، وتحذر من بيع الوطن للانتهازيين والفاسدين.
= إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة في الانبار،، والكاظمي يأمر بمنح شرطي تصدى للعجلة رتبة اعلى.