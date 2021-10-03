قد يغير أوضاع الفريق الكتالوني.. أمل جديد في برشلونة

ويمر برشلونة بفترة حرجة على الصعيدين المحلي والقاري، ففي بطولة الليجا لم يحقق سوى انتصارا وحيدا في آخر 4 مباريات، في حين تلقى هزيمتين متتاليتين بدوري الأبطال.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيستفيد من فترة التوقف الدولي، ليس فقط على صعيد تجاوز تلك الكبوات نفسيًا وذهنيًا، ولكن أيضا على صعيد الإصابات وعودة العديد من اللاعبين الغائبين للإصابة.



وأوضحت الصحيفة، أن الخبر السار الوحيد في ظل تلك النتائج المخيبة، يتمثل في عودة جميع اللاعبين المصابين عقب فترة التوقف الدولي، مثل سيرجيو أجويرو وجوردي ألبا وبيدري وعثمان ديمبلي، مع اكتمال جاهزية أنسو فاتي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عودة تلك العناصر وتحديدًا الهجومية، ستزيد من قوة برشلونة، وستعطي الفريق دافعًا جديدًا.