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ريال مدريد يخسر بثنائية امام اسبانيول

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-03 | 17:25

ريال مدريد يخسر بثنائية امام اسبانيول

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حقق فريق إسبانيول فوزا ثمينًا على فريق ريال مدريد بنتيجة (1-2)، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.
وسجل الأهداف لإسبانيول راؤولدي توماس في الدقيقة 17، وأليكس فيدال في الدقيقة 60، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 71.

وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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