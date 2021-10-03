ريال مدريد يخسر بثنائية امام اسبانيول

وسجل الأهداف لإسبانيول راؤولدي توماس في الدقيقة 17، وأليكس فيدال في الدقيقة 60، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 71.

وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.

