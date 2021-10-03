انت الان تتابع خبر ريال مدريد يخسر بثنائية امام اسبانيول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-03 | 17:25
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حقق فريق إسبانيول فوزا ثمينًا على فريق ريال مدريد بنتيجة (1-2)، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.
وسجل الأهداف لإسبانيول راؤولدي توماس في الدقيقة 17، وأليكس فيدال في الدقيقة 60، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 71.
وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.
وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.
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