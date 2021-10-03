انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 11 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في 6 محافظات.