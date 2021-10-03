انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 11 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في 6 محافظات.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها ألقت القبض على 11 متهما في محافظات "البصرة، وميسان، وذي قار، والمثنى، وديالى، ونينوى" بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة متنوعة إضافة إلى أدوات التعاطي".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات".