انت الان تتابع خبر صحيفة تكشف سبب امتناع لابورتا عن اقالة كومان رغم النتائج 'الكارثية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الصحيفة، يوم الأحد، إلى أن ”لابورتا يعلم بأن استمرار كومان أمر سيئ للبلوغرانا، ولكنه متأكد أن الأسوأ هو طرده دون الاتفاق مع اسم بديل عنه“.

وكان رونالد كومان أعرب عن ارتياحه لقرار لابورتا، بتجديد الثقة في خدماته، رغم الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، مساء السبت، في الدوري الإسباني، قائلا ”تحدثت مع لابورتا عبر الهاتف، فقد تصرف بشكل جيد، لأن العمل يكون صعبا إن لم يكن الوضع واضحا، الآن بتنا نعرف ما سيحدث في الفترة المقبلة، لكن بالطبع من الطبيعي أن تُطلَب النتائج“.



ويعاني برشلونة بشدة تحت قيادة كومان، إذ بدأ موسمه بأسوأ شكل ممكن، فجمع الفريق 12 نقطة من 7 مباريات، وتلقى خسارتين على صعيد دوري أبطال أوروبا

وعلى الصعيد الهجومي فقد سجل الفريق الكتالوني 11 هدفا فقط واستقبلت شباكه 7 أهداف، بالإضافة إلى أنه لم يسجل في دوري أبطال أوروبا أي هدف إلى الآن واستقبلت شباكه 6 أهداف في مباراتين.

وبحسب ما رصدته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة سجل حتى الآن 11 هدفا فقط في 9 مباريات بجميع المسابقات وهو أقل رقم هجومي للفريق منذ عام 2008.



وبهزيمة الأمس، تجمّد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز التاسع مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده أمام إشبيلية.

وتلقى برشلونة هزيمته الأولى هذا الموسم بالدوري الإسباني، بعد أن حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في الجولات السابقة.

ترددت أسماء عدد من المدربين لخلافة كومان أبرزهم: أندريا بيرلو، وروبرتو مارتينيز، وكونتي، وتشافي.

