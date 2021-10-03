فيديو يوثق لحظة انفجار السيارة المفخخة في الرمادي

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، فيديو يوثق لحظة انفجار السيارة المففخة في الرمادي.
— Karrar Jasim (@KarrarJasim12)
فيديو يوثق لحظة انفجار السيارة المففخة في الرمادي pic.twitter.com/7NHENwyOCC— Karrar Jasim (@KarrarJasim12) October 3, 2021
وفي وقت سابق، قال قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، "رجالنا الابطال من الشرطة في الانبار يتصدون لعجلة مفخخة كان الارهاب يحاول يائسا استهداف احد دوائر الشرطة فيها ويدمرها ويقتل سائقها دون اضرار وخسائر".