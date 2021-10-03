فيديو يوثق لحظة انفجار السيارة المفخخة في الرمادي

فيديو يوثق لحظة انفجار السيارة المففخة في الرمادي pic.twitter.com/7NHENwyOCC — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) October 3, 2021

— Karrar Jasim (@KarrarJasim12)

وفي وقت سابق، قال قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، "رجالنا الابطال من الشرطة في الانبار يتصدون لعجلة مفخخة كان الارهاب يحاول يائسا استهداف احد دوائر الشرطة فيها ويدمرها ويقتل سائقها دون اضرار وخسائر".