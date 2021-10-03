بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، افتتاح رصيف جديد في ميناء خور الزبير لتصدير واستيراد المنتوجات النفطية.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي افتتح، الرصيف النفطي A11 في ميناء خور الزبير لتصدير واستيراد المنتوجات النفطية، خلال محطته التفقدية الثانية لمشاريع النقل في الموانئ العراقية".



وبحسب البيان فقد اكد الوزير ان "هذا المشروع النفطي يعد من اهم المشاريع وضمن المعايير الدولية والانظمة الحديثة وظروف السلامة الجاذبة لكل الناقلات النفطية".