انت الان تتابع خبر الصحة تعلن تسلم اكثر من مليون جرعة للقاح كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسلم اكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.