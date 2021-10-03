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الصحة تعلن تسلم اكثر من مليون جرعة للقاح كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسلم اكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد وصلت الى العراق من خلال مرفق كوفاكس وبكمية 1,155,000 جرعة".

وبينت انه "تم توزيع اللقاح لكافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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