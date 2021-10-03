انت الان تتابع خبر الصحة تعلن تسلم اكثر من مليون جرعة للقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسلم اكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد وصلت الى العراق من خلال مرفق كوفاكس وبكمية 1,155,000 جرعة".
وبينت انه "تم توزيع اللقاح لكافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان".
وبينت انه "تم توزيع اللقاح لكافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان".