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وفد منتخبنا الوطني يتوجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-03 | 11:12

وفد منتخبنا الوطني يتوجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان (صورة)

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توجه وفد منتخبنا الوطني إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وفد منتخبنا الوطني توجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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