وفد منتخبنا الوطني يتوجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-03 | 11:12
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توجه وفد منتخبنا الوطني إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وفد منتخبنا الوطني توجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".
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