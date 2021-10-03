وفد منتخبنا الوطني يتوجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان (صورة)

توجه وفد منتخبنا الوطني إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وفد منتخبنا الوطني توجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".