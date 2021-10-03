قائد عمليات الانبار يعلن التصدي لسيارة مفخخة في الرمادي (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - اصدر قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الاحد، توضيحاً بشان انفجار عجلة مفخخة في الرمادي.

وقال الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، "رجالنا الابطال من الشرطة في الانبار يتصدون لعجلة مفخخة كان الارهاب يحاول يائسا استهداف احد دوائر الشرطة فيها ويدمرها ويقتل سائقها دون اضرار وخسائر".

وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني ان "عناصر الشرطة المتواجدون عند مدخل قيادة الشرطة طلبوا من سائق العجلة التوقف لاكثر من مرة وتمكن من عبورهم وقاموا بالرمي عليه لتنفجر العجلة وهو بداخلها".