الإطاحة بمبتز إلكتروني سرق هاتف فتاة في بغداد وساومها بنشر صور وفيديوهات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صور وفيديوهات خاصة بها مقابل مبالغ مالية في بغداد، مشيرة الى القبض عليه بالجرم المشهود اثناء استلامه للمبلغ.

وذكرت اعلام الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام البياع التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكن من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) من هاتفها المسروق الذي تم الإبلاغ عن حادث سرقته سابقاً، إذ لم تلبي رغباته واعطائه مبلغ من المال".



واضاف ان "المشتكية قامت بتحويل المبلغ عن طريق إحدى الحوالات باسم المتهم، ليتم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود وضبط الأموال التي تم تحويلها إليه"، لافتا الى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء".