في بغداد وميسان وكربلاء.. 'إرهابي' وتجار مخدرات بقبضة قوات الأمن

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، القبض على 3 من تجار المخدرات واخر وفق قضايا إرهابية في العاصمة بغداد وميسان وكربلاء.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار السموم المخدرة في منطقة الشعب شمال العاصمة وبحوزته (2 كيلو غرام) من مادة الكرستال، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات) من قانون العقوبات، وتم القبض عليه من خلال كمين محكم تم تنفيذه بالتنسيق مع الفرقة الحادية عشرة ومفرزة من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

واضافت ان "مفارز المديرية استطاعت من اعتقال أحد مروجي المواد المخدرة وبالجرم المشهود وذلك من خلال تواجده شمالي بغداد، حيث ضبط بحوزته على مواد مخدرة مختلفة وأدوات تستخدم في التعاطي، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما الى القضاء".

وتابعت، انه "من خلال حملة بحث وتفتيش عن العناصر المطلوبة للقضاء من قبل قوة امنية مشتركة في قضاء كميت بمحافظة ميسان وعبر معلومات استخباراتية من مديرية استخبارات وأمن ميسان التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت مفارز المديرية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق قضايا إرهابية صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب، حيث تم تسليمه إلى الجهات المعنية لإكمال أوراقه التحقيقية".

ومن جهة أخرى، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن كربلاء المقدسة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن على أحد المطلوبين بتهم الإتجار بالمخدرات في حي الجمعية بقضاء سدة الهندية، تم القبض عليه وفق مذكرة قضائية (٢٨ مخدرات) وبالتنسيق مع شعبة الهندية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا للبيان.