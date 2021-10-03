مع استمرار الامطار الغزيرة والعواصف.. عُمان تحذر مجددا من إعصار 'شاهين'

بغداد - ياسين صفوان - اصدر المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عُمان، من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان يصدر التحذير الرابع بشأن الإعصار شاهين.

من جهتها اشارت هيأة الأرصاد العمانية الى استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، فيما اكدت وسائل اعلام تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر .



وكان الاعصار شاهين قد ضرب مناطق جنوب شرقي ايران وخلف اكثر من 60 مصابا واضرارا مادية.

