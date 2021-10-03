الخارجية الايرانية: سنعود الى المفاوضات النووية قريبا

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان طهران ستعود الى المفاوضات النووية قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته بان المفاوضات يجب ان تفضي الى تحقيق مكاسب للبلاد.

وفي حواره مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني، اشار امیر عبد اللهیان الى مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ولقاءاته على هامشها ومنها 18 لقاء مع مسؤولي الدول الاوروبية في مقر اقامته وقال: ان مسؤولي هذه الدول تحدثوا خلال اللقاءات عن الاقتصاد والتبادل التجاري والاقتصادي وتنمية التعاون وقد تحققت توافقات جيدة من خلال اللقاءات اجمالا.

ونوه الى اهتمام دول العالم بكلمة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع الجمعية العامة واضاف: ان هذه الكلمة وفق النتائج الحاصلة منها كانت واحدة من اكثر الكلمات منطقية وصراحة وقوة التي القيت في الامم المتحدة.

وتابع: لقد كانت لنا على هامش اجتماع الامم المتحدة اجتماعات مع الاميركيين (اعلاميين ومفكرين في مراكز بحثية) وان احدى اسئلتهم من ايران كانت حول الاتفاق النووي. مع كل ذلك فان منطقنا هو منطق التفاوض والحوار وسنعود للمفاوضات قريبا".

واكد في الوقت ذاته قائلا: بطبيعة الحال فان المفاوضات يجب ان تعود بمكاسب لنا.

ولفت الى طلب بعض اعضاء مجموعة "4+1" لعقد اجتماع في نيويورك ورفض ايران لهذا الامر وقال: اننا نبحث في الملفات في الوقت الحاضر. اجتماع وزراء الخارجية هذا العام لم يكن موضوعا عاديا وقد قلت للمسؤولين الاجانب باننا لا نتهرب من التفاوض لكننا نبحث عن وقته المناسب.

واكد بان الحكومة الايرانية الجديدة سوف لن تعود الى ما قبل 8 او 5 او عام مضى وقال: ان الاميركيين يسعون دوما للاتصال وتوجيه الرسائل لنا، إن كان للاميركيين (حسن) نوايا حقيقية فعليهم الافراج عن بعض الارصدة الايرانية المجمدة.