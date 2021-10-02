انت الان تتابع خبر تنويه هام بشأن 'البطاقة الوطنية' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إيقاف منظومة البطاقة الوطنية لمدة أسبوع.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "سيتم إيقاف منظومة البطاقة الوطنية لمدة أسبوع للفترة من ٢٠٢١/١٠/٣ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١٠ في بغداد والمحافظات؛ وذلك لغرض اجراء الصيانة السنوية لها".
وأشارت إلى "استمرار تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة ضمن فترة التوقف للمواطنين الذين روجوا معاملاتهم للفترة ( ٦/١ الى ٨/١) وذلك لتوزيع اكبر عدد ممكن من البطاقات المنجزة للمواطنين".
وأشارت إلى "استمرار تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة ضمن فترة التوقف للمواطنين الذين روجوا معاملاتهم للفترة ( ٦/١ الى ٨/١) وذلك لتوزيع اكبر عدد ممكن من البطاقات المنجزة للمواطنين".