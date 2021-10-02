تنويه هام بشأن 'البطاقة الوطنية'

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "سيتم إيقاف منظومة البطاقة الوطنية لمدة أسبوع للفترة من ٢٠٢١/١٠/٣ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١٠ في بغداد والمحافظات؛ وذلك لغرض اجراء الصيانة السنوية لها".

وأشارت إلى "استمرار تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة ضمن فترة التوقف للمواطنين الذين روجوا معاملاتهم للفترة ( ٦/١ الى ٨/١) وذلك لتوزيع اكبر عدد ممكن من البطاقات المنجزة للمواطنين".

