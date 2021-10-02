ولاية أمريكية تفرض التطعيم ضد كورونا على طلاب المدارس

أعلن ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، خلال مؤتمر صحفي.

وأشار نيوسوم إلى أن التطعيم سيبدأ في الفصل الدراسي الأول، الذي يلي التفويض الكامل للقاح (كوفيد-19) للأطفال من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إما في 1 يناير/ كانون الثاني أو 1 يوليو/ تموز عام 2022.



وتابع أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى للتطعيم ضد كورونا على الأطفال في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وبعد ذلك ستشمل الخطة الأطفال الذين يدخلون رياض الأطفال.

وأكد حاكم ولاية كاليفورنيا أنه بمجرد أن يطلب من الأطفال التلقح ضد (كوفيد-19) سيُطلب من جميع الموظفين القيام بذلك أيضا، مما يلغي الإعفاء من الخضوع للاختبار.

وفي أغسطس/ آب، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفويضا كاملا للقاح "فايزر-بيونتك"، ووافقت على استخدامه لجميع الأعمار من 12 عاما فما فوق، ومن المتوقع الموافقة على التطعيم للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات قبل نهاية العام الحالي.



وفي نفس الشهر، أمرت ولاية كاليفورنيا موظفي المدارس إما بتلقيحهم أو إخضاعم لاختيار فيروس كورونا أسبوعيا.

واعتبارا من 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، تلقى 63 بالمئة من الأطفال في كاليفورنيا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

