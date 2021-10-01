انت الان تتابع خبر الصحة لا تستبعد حدوث موجة وبائية جديدة.. دعوة 'مهمة' للمواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جددت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، دعوتها للمواطنين للإسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح المضادة لكورونا. وفيما لفتت إلى أن الموجة الثالثة للجائحة في العراق تشهد انحساراً، لم تستبعد الوزارة حدوث موجة وبائية جديدة.