رسيماً.. أدفوكات يعلن قائمة الوطني لمباراتي لبنان والإمارات

وأختار الهولندي أدفوكات 23 لاعبا، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم كلٌ من فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين ، بينما ضمت قائمة اللاعبين: علاء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن.كما ضمت قائمة أسود الرافدين اللاعبين: محمد قاسم وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وابراهيم بايش وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي وعلاء عبد الزهرة.

وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخب لبنان بالسابع من الشهر الحالي على استاد خليفة الدولي في الدوحة، بينما سيلاعب منتخب الامارات بالثاني عشر من هذا الشهر على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

