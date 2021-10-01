انت الان تتابع خبر احتجاجات تشرين والانتخابات وأموال العراق المنهوبة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في سنويتها الثانية .. المئات من المتظاهرين يحيون ذكرى احتجاجات تشرين في بغداد وعدد من المحافظات.
= تجدد المطالبات بالكشف عن قتلة المتظاهرين , والحكومة تؤكد: جمع الادلة مازال قائما.
= دعم دولي لاسترداد اموال العراق المنهوبة , والنزاهة تكشف عن استرجاع اكثر من سبعةَ عشر مليون دولار.
= الكاظمي يتوعد المخالفين لضوابط الاقتراع باجراءات قضائية , والصدر يحذر دول الجوار من التدخل بالانتخابات.
= دعم دولي لاسترداد اموال العراق المنهوبة , والنزاهة تكشف عن استرجاع اكثر من سبعةَ عشر مليون دولار.