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احتجاجات تشرين والانتخابات وأموال العراق المنهوبة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في سنويتها الثانية .. المئات من المتظاهرين يحيون ذكرى احتجاجات تشرين في بغداد وعدد من المحافظات.
= تجدد المطالبات بالكشف عن قتلة المتظاهرين , والحكومة تؤكد: جمع الادلة مازال قائما.

= الكاظمي يتوعد المخالفين لضوابط الاقتراع باجراءات قضائية , والصدر يحذر دول الجوار من التدخل بالانتخابات.

= دعم دولي لاسترداد اموال العراق المنهوبة , والنزاهة تكشف عن استرجاع اكثر من سبعةَ عشر مليون دولار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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