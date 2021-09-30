لقاحات كورونا .. حديث جديد عن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد أعطت لشركة فايزر-BioNTech COVID 19 الطوارئ لقاح ترخيص استخدام للأطفال من سن 12 إلى 15. وFDA قد وافق أيضا على هذا اللقاح، الذي يسمى الآن Comirnaty، لمنع COVID-19 في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 16 وكبار السن.





ويتطلب لقاح فايزر حقنتين تفصل بينهما 21 يوما، كما يمكن إعطاء الجرعة الثانية حتى ستة أسابيع بعد الجرعة الأولى، إذا لزم الأمر وفقا لـ "mayoclinic".

وقد أظهرت الأبحاث أن شركة فايزر ذات لقاح فعال 100٪ في منع فيروس كورونا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاما، كلقاح فعال بنسبة 91٪ في الوقاية من مرض شديد مع COVID-19 في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 16 فما فوق.

وتشير الأبحاث المبكرة أيضا إلى أن اللقاح فعال بنسبة 96 ٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة مع COVID-19 الناجم عن متغير دلتا، وهو النوع الأكثر شيوعًا من COVID-19 في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.



واستعرضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دراسة شملت أكثر من 2200 طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاما، ومن بين هذه المجموعة، وتم إعطاء الأطفال الآخرين حقنة غير فعالة (دواء وهمي)، وبعد أسبوع من إعطاء الجرعة الثانية، أظهرت الأبحاث عدم وجود حالات إصابة بـ COVID-19 بين 1005 أطفال تم إعطاؤهم لقاح Pfizer-BioNTech، من بين 978 طفلًا تناولوا الدواء الوهمي، كانت هناك 16 حالة إصابة بـ COVID-19، ولم يتم تشخيص إصابة أي من الأطفال مسبقا بـ COVID-19، تشير النتائج إلى أن اللقاح فعال بنسبة 100٪ في الوقاية من COVID-19 في هذه الفئة العمرية.

وكان لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا الذين تلقوا لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 آثار جانبية مماثلة لتلك التي يعاني منها الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها ما يلي: ألم حيث أعطيت الحقنة، تعب، صداع بالرأس، قشعريرة، ألم عضلي، ارتفاع في درجة الحرارة، ألم بالمفاصل.

وعلى غرار البالغين، يعاني الأطفال من آثار جانبية تستمر عادةً من يوم إلى ثلاثة أيام، وأبلغ المزيد من المراهقين عن هذه الآثار الجانبية، باستثناء آلام موضع الحقن، بعد الجرعة الثانية من اللقاح. ومع ذلك، كثير من الناس ليست لديهم آثار جانبية.