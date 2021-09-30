انت الان تتابع خبر في يوم ميلادها الـ57... اكتشفي أسرار جمال مونيكا بيلوتشي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبهذه المناسبة، نستعرض بعض أسرار الجمال من النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، احتفالاً بعيد ميلادها الـ57. الاستحمام بماء بارد



احد أسرار الجمال لمونيكا بيلوتشي هو استخدامها للماء البارد أثناء الاستحمام، إذ يساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على شباب البشرة، وكذلك يقي من مشاكل التهاب الجلد، إضافة إلى تحسين المناعة، وشد الجلد، كما يمنح الشعر لمعاناً وصحة.





تنظيف الوجه يومياً



تحرص مونيكا بيلوتشي على تنظيف وجهها باستمرار، كما أنها لا تضع أكثير من المكياج في الأيام العادية، فهي فقط تستخدم المرطبات والماسكرا، وملمع الشفاه الذي تشتهر به خاصة تلك الأنواع التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للشفاه، فضلاً عن قيامها بروتين العناية الليلي للبشرة، لتجديد حيويتها، ومقاومة التجاعيد وخطوط الوجه. تحرص مونيكا بيلوتشي على تنظيف وجهها باستمرار، كما أنها لا تضع أكثير من المكياج في الأيام العادية، فهي فقط تستخدم المرطبات والماسكرا، وملمع الشفاه الذي تشتهر به خاصة تلك الأنواع التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للشفاه، فضلاً عن قيامها بروتين العناية الليلي للبشرة، لتجديد حيويتها، ومقاومة التجاعيد وخطوط الوجه. العناية بالشعر من مونيكا بيلوتشي



قليلاً ما تستخدم مونيكا بيلوتشي مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد لإبقائه طبيعياً ورائعاً، كما أنها لا تغسل رأسها أكثر من مرتين في الأسبوع وتقوم أيضاً بتجعيد الشعر بزيت الزيتون ليمنحها اللمعان الرائع.