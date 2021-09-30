نفط الوسط يفوز على نوروز ويتصدر الدوري العراقي الممتاز

وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب النجف الاولمبي فوز نفط الوسط بهدفين دون رد على فريق نوروز ليتصدر ترتيب الدوري مؤقتا بتسع نقاط في انتظار نهاية الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وكان الجولة الثالثة قد شهدت اليوم فوزا وتعادلين حيث فاز نادي الصناعة بهدف وحيد على نادي سامراء،فيما انتهت مباراة الديوانية والطلبة بالتعادل بهدف لكل منهما، وانتهت مباراة النفط والكرخ بالتعادل السلبي من دون اهداف.

