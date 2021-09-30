في موقعة السبت.. سيميوني يخطط لثورة هجومية أمام برشلونة

وخاض الفريق حامل اللقب مرانا صباحيا ركز فيه المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على تحسين الجانب الهجومي للفريق، خاصة مع معاناته خلال الفترة الماضية بشأن تسجيل الأهداف.

ونجح أتلتيكو في تحقيق انتصار ثمين بدوري الأبطال على ميلان 1-2 قلب خلاله النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكنه في الليجا خسر أمام ألافيس بهدف نظيف، واضطر لقلب تأخره أيضا أمام خيتافي لانتصار 1-2 وبالمثل أمام إسبانيول 1-2 وتعادل أمام فياريال 2-2.



كما تعادل سلبيا أمام بورتو وبيلباو، وكلاهما في معقله، لذا يبحث المدرب عن حلول، تتضمن الدفع بمهاجميه الأربعة، الفرنسي أنطوان جريزمان، الأرجنتيني أنخيل كوريا، البرتغالي جواو فيلكس والأوروجوائي لويس سواريز، كما حدث في ملعب سان سيرو.

وسيغيب عن المواجهة المقبلة لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجبيا، الذي يواجه عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في جدول الليجا برصيد 14 نقطة، متأخرا بثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يتفوق بنقطتين عن برشلونة الذي يمتلك مباراة مؤجلة.