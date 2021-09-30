الخارجية توضح بشأن اقتحام قوات الشرطة للسفارة العراقية في موسكو

بغداد - ياسين صفوان - اوضحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويصور دخول الشرطة للسفارة العراقية في موسكو وأنه قديم ويعود للعام 2013.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365: "بشأن ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول الشرطة الى مبنى السفارة العراقية في موسكو، فإن المقطع قديم منذ العام 2013 ويتعلق بالمدرسة العراقية هناك".



واضاف: "وقد تمَّ التنسيق حينها مع الجهات المعنية هناك وقد وجدنا تعاوناً وتنسيقاً بنحوٍ يؤكد حق العراق بهذا الشأن وعبر سفارة جمهورية العراق وبجهود عالية المستوى وبتنسيق مع الجهات المختصة في موسكو".

