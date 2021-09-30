تبلغ 96 عاما.. القبض على موظفة سابقة في معسكر إبادة نازي

وأكدت المحكمة المحلية في مدينة إتسهويه أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق المواطنة إرمغارد فورخنر، ، بعد أن غابت صباح اليوم الخميس عن جلسة لمحاكمتها.

وبدلا من التوجه إلى المحكمة، استدعت فورخنر، وهي من نزلاء دار مسنين، سيارة أجرة اقتادتها إلى محطة مترو، ثم غادرت إلى وجهة غير معروفة.



غير أن متحدثا باسم المحكمة أكد لاحقا أن الشرطة تمكنت من العثور على السيدة المسنة ونقلتها إلى المحكمة.

وكانت فورخنر قد بعثت إلى القضاء برسالة قالت فيها إنها لا ترغب في حضور جلسات محاكمتها، خوفا من الإهانة والاستهزاء بها.

وعملت فورخنر خلال فترة ما بين يونيو 1943 وأبريل 1945 كأمينة في معسكر شتوتهوف الذي قتل فيه النازيون خلال الحرب العالمية الثانية نحو 65 ألف سجين.

وتواجه السيدة المسنة اتهامات جنائية بالتورط في 11412 جريمة قتل ومحاولة قتل 18 شخصا آخرين.

