سواريز: أتمنى أن أسجل هدفًا في برشلونة

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد بملعب واندا مترو بوليتانو في قمة الجولة الثامنة من الليغا.

وقال سواريز في تصريحات صحفية: "أتمنى أن أسجل هدفًا في برشلونة من أجل مساعدة فريقي ولكني لن أحتفل به لأنني أحترم فريقي السابق".

