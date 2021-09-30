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سواريز: أتمنى أن أسجل هدفًا في برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-30 | 15:51

سواريز: أتمنى أن أسجل هدفًا في برشلونة

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كشف مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز، اليوم الخميس، عن موقفه من الاحتفال في حال تسجيله لهدف بشباك فريقه السابق برشلونة في مباراة الفريقين يوم السبت بالدوري.
ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد بملعب واندا مترو بوليتانو في قمة الجولة الثامنة من الليغا.

وقال سواريز في تصريحات صحفية: "أتمنى أن أسجل هدفًا في برشلونة من أجل مساعدة فريقي ولكني لن أحتفل به لأنني أحترم فريقي السابق".


وعن رحيل قال سواريز: "لقد أخبرني ليو أنه يريد أن ينهي مسيرته بقميص برشلونة وأن هذا سيجعله سعيدًا".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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