انت الان تتابع خبر بالفيديو انخفاض اصابات كورونا رغم عدم الالتزام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رغم عدم الالتزام الواضح بالاجراءات الوقائية بالاونة الاخيرة تسجل وزارة الصحة انخفاضا بعدد الاصابات..امر دفع المواطنين للتساؤل عن الاسباب والارقام المرتفعة التي كانت تسجل بفترات كانت الاجراءات فيها شديدة جداانخفاض رغم عدم الالتزام ارقام باتت تتناقص شيئا فشيئا لتصل دون الالفين باصابات كورونا احصاءات دفعت المواطنين للتشكيك والتساؤل عن حصيلة وثقت انخفاضا بهذه الفترة عكس سابقاتها التي كانت الاجراءات فيها اشد واقسى والارقام مرتفعة!

اسباب الانخفاض بحسب الجهات المعنية هي عدة وابرزها اللقاح..لكنها لم تستبعد هجوما فايروسيا جديدا سيعيد المعدلات للارتفاع باية لحظة

وسجلت وزارة الصحة قبل ايام انخفاضاً كبيرا يعد الاول من نوعه منذ أشهر بإصابات كوروناحيث اعلنت مختبراتها عن تسجيل الف وثلاثمئة واثنتي عشرة اصابة بالفايروس اما حالات الشفاء فشهدت ارتفاعا بلغ خمسة الاف وثلاثمئة وعشر حالات وثقت الوزارة خروجها بعد التعافي بشكل تام