رحمة رياض تثير اعجاب جمهورها بجلسة تصوير جديدة (صور)

بغداد - ياسين صفوان - شاركت النجمة العراقية رحمة رياض، جمهورها بصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بإطلالة أنيقة وساحرة.

وظهرت النجمة رياض، خلال الصور وهي ترتدي بنطال طويل أسود اللون، وبلوزة كت أنيقة.

كما وركزت خلال نشرها بعض الصور على وجهها، حيث كانت تضع ماكياج بشكل متسوط، ما أضاف إطلالة أنيقة لها.

كما واعتمدت خلال ظهورها على التركيز على الحلق الفضي التي كانت ترتديه، فيما تركت شعرها منسدل على كتفيها.